Прогноз погоды на 11 февраля: в Одессе – сильный южный ветер

Завтра, в четверг, 11 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 9-11°С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на севере гололедица.
Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С со знаком «плюс», днем 9-14 °С тепла, на севере 4-6°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.
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