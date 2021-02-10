Прогноз погоды на 11 февраля: в Одессе – сильный южный ветер

Завтра, в четверг, 11 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 9-11°С выше нуля.

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на севере гололедица.

Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С со знаком «плюс», днем 9-14 °С тепла, на севере 4-6°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.

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