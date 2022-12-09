Прогноз погоды на 10 декабря: одесситов ждет туманная суббота

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 10 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, местами небольшой дождь, а утром – туман.
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С тепла.
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.