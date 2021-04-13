Прогноз погоды: какой будет в Одессе среда 14 апреля

Завтра, в среду, 14 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 9-11 °С выше нуля.
По Одесской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9 °С тепла, днем воздух прогреется до 9-14 °С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.