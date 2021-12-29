Прогноз погоды: каким будет в Одессе предпоследний день 2021 года

Завтра, в четверг, 30 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха – минусовая, и значит, никуда не денется и гололедица на дорогах.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 30 декабря
В Одессе завтра ожидается облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 2-4 градуса ниже нуля.
Погода в Одесской области 30 декабря
В Одесской области завтра будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На юге области ночью небольшие осадки, гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, местами 12-15°С мороза, днем 0-5°С мороза.
На автодорогах области сохранится гололедица.