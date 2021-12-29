Прогноз погоды: каким будет в Одессе предпоследний день 2021 года

Погода в Одессе 29 декабря: будет скользко По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 28 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и морозная погода. На дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе обледенели улицы, дома и деревья Прогнозы синоптиков о том, что на Одессу прольется ледяной дождь, оправдались. Затем ударил мороз и теперь тротуары, дороги, дома и деревья покрыты корочкой льда. Будьте осторожны, выходя на улицу. ПОДРОБНЕЕ