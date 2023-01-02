Прогноз погоды: будет ли теплым в Одессе 3 января

Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 января? Завтра, в понедельник, 2 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно малообрачная и не по-зимнему теплая погода. Осадков не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 29 декабря: будет мороз? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен мороз, а вот днем температура воздуха поднимется до 8-10 градусов выше нуля. ПОДРОБНЕЕ