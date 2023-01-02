Прогноз погоды: будет ли теплым в Одессе 3 января

Вторник, 3 января 2023, будет в Одессе теплым и без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 3 января
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 3 января
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.