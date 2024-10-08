Прогноз погоды: брать ли одесситам зонтики 9 октября

Завтра, в среду, 9 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей обещают переменную облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 22-23°С.
Прогноз погоды в Одессе на 9 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 октября
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Выбор редакции: Солнечные электростанции на крышах домов: высокая цена энергии или проблемы на пути к энергонезависимости.