Прогноз погоди: чи брати одеситам парасольки 9 жовтня

Завтра, у середу, 9 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів обіцяють мінливу хмарність без опадів. Повітря вдень прогріється до 22-23°С.
Прогноз погоди в Одесі на 9 жовтня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-15°С, вдень 20-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 жовтня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень 18-23°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
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