Новости Одессы и Одесской области

Прогноз магнитных бурь на 22 сентября: опасаться ли бессонницы и головной боли

Прогноз магнитных бурь на 22 сентября: опасаться ли бессонницы и головной боли

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 22 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины подтверждают: сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная.

По прогнозам, последняя в этом месяце магнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой – только в последний день ее мощность поднимется до пяти баллов.

Чаще всего в период магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями. Самые распространенные симптомы – головные боли, головокружение, апатия, слабость, нарушения сна. Также нередко люди жалуются на повышение или снижение артериального давления, боли в суставах, тревожность, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Однако большинство людей не испытывают никаких отрицательных эффектов.

В опасные дни рекомендуется уменьшать факторы стресса, уделять время физической активности и отдавать предпочтение здоровому питанию. Важно соблюдать режим сна, тщательно высыпаться. Также следует проверить содержание домашней аптечки на наличие нужных лекарств.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua