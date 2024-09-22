Прогноз магнитных бурь на 22 сентября: опасаться ли бессонницы и головной боли

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины подтверждают: сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная.

По прогнозам, последняя в этом месяце магнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой – только в последний день ее мощность поднимется до пяти баллов.

Чаще всего в период магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями. Самые распространенные симптомы – головные боли, головокружение, апатия, слабость, нарушения сна. Также нередко люди жалуются на повышение или снижение артериального давления, боли в суставах, тревожность, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Однако большинство людей не испытывают никаких отрицательных эффектов.

В опасные дни рекомендуется уменьшать факторы стресса, уделять время физической активности и отдавать предпочтение здоровому питанию. Важно соблюдать режим сна, тщательно высыпаться. Также следует проверить содержание домашней аптечки на наличие нужных лекарств.