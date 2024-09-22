Прогноз магнітних бур на 22 вересня: чи побоюватися безсоння та головного болю

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України підтверджують: сьогодні геомагнітний стан очікується спокійний.

За прогнозами, остання цього місяця магнітна буря настане з 25 по 28 вересня. Вона буде тривалою, але слабкою – лише в останній день її потужність підніметься до 5 балів.

Найчастіше в період магнітних бур погіршення самопочуття зазнають метеозалежних люди і люди з хронічними захворюваннями. Найпоширеніші симптоми – головний біль, запаморочення, апатія, слабкість, порушення сну. Також нерідко люди скаржаться на підвищення чи зниження артеріального тиску, біль у суглобах, тривожність, дратівливість, загострення хронічних захворювань. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

У небезпечні дні рекомендується зменшувати фактори стресу, приділяти час фізичної активності та віддавати перевагу здоровому харчуванню. Важливо дотримуватися режиму сну, ретельно висипатися. Також слід перевірити вміст домашньої аптечки на наявність корисних ліків.