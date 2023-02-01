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Прогноз магнитных бурь: ждать ли шторма 1 февраля

Прогноз магнитных бурь: ждать ли шторма 1 февраля

Последний зимний месяц 2023 года отметится несколькими мощными магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на наше самочувствие. Но вот в первый день февраля серьезного геомагнитного «шторма» ждать не стоит.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 1 февраля 2023 года, возможны лишь отдельные возмущенные периоды, однако назвать это поллноценной магнитной бурей нельзя.

Как ожидается, в среду геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой.

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности, что может привести к ухудшению самочувствия. Мощную бурю прогнозируют ориентировочно на 5-6 февраля. Также неспокойными обещают быть 7, 10 и 15 февраля.

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.

Чтобы уберечь здоровье и облегчить свое состояние, в опасные дни следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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