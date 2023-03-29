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Прогноз магнитных бурь: последний мартовский «шторм» не за горами

Прогноз магнитных бурь: последний мартовский «шторм» не за горами

По прогнозам ученых, в марте нас ждет еще одна магнитная буря, которая может спровоцировать ухудшение самочувствия. Предварительно, эта буря будет средней интенсивности, ее стоит ожидать 30-31 марта.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 29 марта 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность, но в то же время существенных магнитных бурь не ожидается.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

  • по возможности избегать стрессовых ситуаций;
  • отказаться от кофе, алкоголя и вредной жирной пищи;
  • пить больше чистой воды или травяного чая;
  • проводить время на свежем воздухе;
  • принимать ванну с солью;
  • наладить режим сна;
  • людям, имеющим хронические заболевания, следует заранее приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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