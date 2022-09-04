Прогноз магнитных бурь на 4 сентября: кому надо быть осторожным?

Как и предрекали специалисты, начало осени ознаменовалось хоть и умеренной, но все же достаточно ощутимой магнитной бурей. И на сегодняшний день, воскресенье, 4 сентября, выпадает ее пик.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня магнитное поле Земли будет неспокойным: ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

А специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США отмечают, что нынешняя магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особенное внимание своему здоровью.

По прогнозам, следующий магнитный шторм возможен 5-6 сентября. Стоит отметить, что в связи с чрезмерной активностью солнца эта магнитная буря может быть мощнее предыдущей. Но также следует помнить, что поскольку Солнце непостоянно, прогноз его активности может измениться.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Появляются проблемы с давлением, сердцем и сном. Также в этот период может проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Кроме того, медики советуют отказаться от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и энергетических напитков.