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Прогноз магнитных бурь на 3 сентября?

Прогноз магнитных бурь на 3 сентября?

В субботу, 3 сентября, ожидается небольшая магнитная буря.

Об этом сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также предупреждают: сегодня повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Как сообщалось ранее, первые дни осени встретят нас трехдневной магнитной бурей. Она продлится с 3 по 5 сентября с пиком 4 сентября.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли разной интенсивности, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. При этом геомагнитные колебания могут негативно влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь  является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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