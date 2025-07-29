Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 29 июля — шторма не придвидится.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, во вторник, 29 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA,

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 5%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

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Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.