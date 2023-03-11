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Прогноз магнитных бурь на 11 марта: спокойно или нет?

Прогноз магнитных бурь на 11 марта: спокойно или нет?

Сегодняшняя суббота, 11 марта 2023 года, обещает быть спокойной в геомагнитном плане – существенных магнитных бурь не ожидается. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«Ожидается, что в субботу (11 марта – ред.) геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой», – отмечают в свою очередь в Центре предсказания космической погоды.

Магнитные бури: когда ждать в марте?

По прогнозам, слабая волна магнитных бурь возможна в воскресенье, 12 марта – в этот день у многих могут наблюдаться ухудшение аппетита и головные боли.

Магнитная буря средней мощности также ожидается 19 марта.

Больше всего ощутить влияние магнитных бурь на самочувствие могут метеозависимые люди. Это вызвано тем, что в это время происходит возмущение магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце.

Как уберечься в дни магнитных бурь

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:

  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • пить больше воды;
  • также показаны травяные чаи и настойки;
  • достаточно спать и отдыхать;
  • принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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