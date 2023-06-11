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Прогноз магнитных бурь на 11 июня: воскресенье будет спокойным?

Прогноз магнитных бурь на 11 июня: воскресенье будет спокойным?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания, даже небольшие могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также на наше здоровье.
Магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, о которых нас заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. Итак. Каков же прогноз на день сегодняшний, воскресенье, 11 июня 2023 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная, а значит, что существенных магнитных бурь не ожидается, и метеозависимым и пожилым людям (а именно онии наиболее сильно ощущают на себе влияние магнитных бурь) сегодня волноваться не о чем. В то же время держать под рукой нужные лекарства никогда не будет лишним.

Магнитные бури: когда ждать в июне

По прогнозам специалистов по космической погоде, в этом месяце нас ждет еще несколько магнитных бурь разной интенсивности.

Так, неспокойным может стать понедельник, 12 июня. Также небольшой однодневный «шторм» возможен 16 июня.

А вот 20 июня магнитным «шторм» может быть достаточно мощным, и его могут ощутить не только метеозависимые, но и здоровые люди.

Как сохранить хорошее самочувствие в дни магнитных бурь

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние:

  • всегда иметь с собой лекарство против головной боли;
  • пить много воды или травяного чая и соблюдать правила здорового питания, то есть не употреблять слишком острую и жирную пищу и не злоупотреблять алкоголем;
  • ешьте больше сезонных овощей и зелени;
  • увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на открытом воздухе;
  • постарайтесь меньше нервничать;
  • перед сном принимайте контрастный душ.

Фото iStock

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Редакция ПРОФИЛЬ

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