Прогноз магнитных бурь: каким будет первый день ноября?

По прогнозам специалистов, сегодняшний вторник, 1 ноября 2022 года, обещает быть не очень спокойным: магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

При этом в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность и «периоды штормовой космической погоды».

В этой связи метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой необходимые медикаменты.

Как ожидается, последний месяц осени отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше психологическое и физическое самочувствие. Одни из них могут вызвать обострение проблем со здоровьем, а другие – подавленное настроение и раздражительность.

В первые дни ноября возможны незначительные геомагнитными колебания – отголоски магнитной бури, которая прошла в конце октября. Слабая магнитная буря ожидается 10-11 ноября. Еще одна магнитная буря такого же уровня ожидается 18-19 ноября.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.