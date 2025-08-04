Ключевые моменты

В понедельник, 4 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Сегодня, 4 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2, что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?