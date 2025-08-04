Ключевые моменты
- В понедельник, 4 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Сегодня, 4 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2, что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.
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Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.
Как помочь организму во время магнитных бурь?
- Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
- Пить травяные чаи и много воды.
- Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.
- Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
- Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.