Прогноз магнитных бурь: чего ждать в субботу, 8 октября

Как известно, магнитные бури могут влиять на самочувствие пожилых, метеозависимых людей и тех, кто страдает от хронических болезней. И чтобы сохранять хорошее самочувствие даже в неблагоприятные дни, очень важно знать, что прогнозируют метеорологи.

По данным Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США сегодня, в субботу, 8 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается.

Данную информацию подтверждают и в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«8 октября – спокойная геомагнитная обстановка», – сообщает старший научный сотрудник обсерватории Михаил Рябов.

А вот на последующие дни мнения специалистов расходятся: одни утверждают, что до конца месяца мощных магнитных бурь не будет, а другие прогнозируют небольшие всплески после 10 октября.

В любом случае напомним, что Солнце (а именно солнечные вспышки вызывают геомагнитные колебания Земли) весьма непостоянно и спрогнозировать его поведение на все 100% маловероятно. И поэтому тем, кто подвержен неблагоприятному воздействию на организм погодных капризов, желательно следить за нашими ежедневными прогнозами.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, избегать физических и эмоциональных нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания и не быть рабами вредных привычек.

Не стоит и забывать о том, что у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, такие дни могут пройти незаметно, и поэтому не стоит настраивать себя на негатив.