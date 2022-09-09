Прогноз магнитных бурь: чего ждать 9 сентября?

В начале сентября этого года Землю накрыли ряд магнитных бурь разной мощности. Неспокойной обещает быть и середина месяца. А вот какой будет сегодняшняя пятница, 9 сентября 2022 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геоматнитная обстановка будет спокойной – существенных магнитных бурь не ожидается.

Напомним, очередной космический шторм средней интенсивности специалисты прогнозируют ориентировочно на 10 сентября.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Также в зону риска попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшая вероятность метеоудара касается людей, имеющих проблемы с сердцем или сосудами.

В дни магнитных бурь желательно отказаться от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и энергетических напитков. Кроме того, необходимо обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться. Следует сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.