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Прогноз магнитных бурь: будут ли 12 декабря?

Прогноз магнитных бурь: будут ли 12 декабря?

По прогнозам ученых в понедельник, 12 декабря 2022 года, магнитных бурь быть не должно.

Таковы данные Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По информации ученых сегодня ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

И хотя сегодня космическая погода не предвещает штормов и бурь, на будущее мы хотим рассказать вам, как пережить магнитный шторм?

Во время магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно тем, у кого есть хронические болезни.

В дни, предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь желательно воздержаться от алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище.

Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь легче пережить магнитные колебания.

Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. А прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут на пользу.

Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.

Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, озаботьтесь заранее, чтобы необходимые лекарства все время были у вас под рукой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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