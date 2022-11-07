Прогноз магнитных бурь: будет ли «штормить» 7 ноября?

Существенных магнитных бурь сегодня не предвидится, будут лишь отдельные возмущенные периоды.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 7 ноября возможны отдельные возмущенные периоды.

Но однако полноценной магнитной бурей эти геомагнитные колебания назвать все же нельзя.

Но людям метеочувствительным, с хроническими заболеваниями, особенно страдающим от повышенного или пониженного артериального давления, болезней сердца и сосудов, рекомендуется всегда держать под рукой нужные медикаменты и не подвергать свой организм повышенной нагрузке.