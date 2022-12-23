Прогноз магнитных бурь: будет ли «штормить» 23 декабря?

В пятницу, 23 декабря 2022 года существенных магнитных бурь сегодня, не предвидится, будут лишь отдельные возмущенные периоды.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 23 декабря возможны отдельные возмущенные периоды.

Но однако полноценной магнитной бурей эти геомагнитные колебания назвать все же нельзя.

Но людям метеочувствительным, с хроническими заболеваниями, особенно страдающим от повышенного или пониженного артериального давления, болезней сердца и сосудов, рекомендуется всегда держать под рукой нужные медикаменты и не подвергать свой организм повышенной нагрузке.