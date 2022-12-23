Новости Одессы и Одесской области

Прогноз магнитных бурь: будет ли «штормить» 23 декабря?

Прогноз магнитных бурь: будет ли «штормить» 23 декабря?

В пятницу, 23 декабря 2022 года существенных магнитных бурь сегодня, не предвидится, будут лишь отдельные возмущенные периоды.

Так, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 23 декабря возможны отдельные возмущенные периоды.

Но однако полноценной магнитной бурей эти геомагнитные колебания назвать все же нельзя.

Но людям метеочувствительным, с хроническими заболеваниями, особенно страдающим от повышенного или пониженного артериального давления, болезней сердца и сосудов, рекомендуется всегда держать под рукой нужные медикаменты и не подвергать свой организм повышенной нагрузке.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Прогноз космической погоды: ждать ли магнитную бурю 21 декабря?
    Прогноз космической погоды: ждать ли магнитную бурю 21 декабря?

    Декабрь этого года ознаменовался магнитными бурями средней и слабой мощности. И еще как минимум одну нам предстоит пережить на этой неделе. А что прогнозируют специалисты на среду, 21 декабря 2022 года?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: ждать ли 20 декабря
    Магнитные бури: ждать ли 20 декабря

    По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, во вторник, 20 декабря 2022 года, геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойная, а значит метеозависимым людям и обладателям хронических болезней можно не волноваться: магнитной бури, скорее всего, не будет.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в понедельник, 19 декабря
    Магнитные бури в понедельник, 19 декабря

    Сегодня, в понедельник, 19 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будет ли магнитная буря в воскресенье 18 декабря?
    Будет ли магнитная буря в воскресенье 18 декабря?

    Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, длящиеся от нескольких часов до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.
    Ожидать ли магнитную бурю сегодня, в воскресенье, 18 декабря 2022 года?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: какой будет суббота 17 декабря
    Магнитные бури: какой будет суббота 17 декабря

    По прогнозу Центра предсказания космической погоды, сегодня, в субботу, 17 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Тем не менее, в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне и «возможен солнечный радиационный шторм».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить