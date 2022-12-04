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Прогноз магнитных бурь: 4 декабря может заштормить?

Прогноз магнитных бурь: 4 декабря может заштормить?

По прогнозам специалистов Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек, которые практически не оказывают влияния на Землю.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, прогнозируют на сегодняшний день «повышенную геомагнитную активность» и «периоды штормовой космической погоды».

Напомним, в декабре нас ждет как минимум три магнитных бури средней и слабой интенсивности, которые, тем не менее, способны повлиять на наше самочувствие.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. В эти дни возможны головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические заболевания.

Как пережить неблагоприятные дни:

  • сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
  • выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы;
  • принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд;
  • также медики рекомендуют отказаться от алкоголя, острой и соленой пищи, большого количества кофе и сигарет;
  • хорошее воздействие имеет умеренная спортивная нагрузка, отдых, употребление травяных чаев;
  • людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, высыпаться и всегда держать под рукой необходимые лекарства.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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