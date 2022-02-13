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Прогноз космической погоды: ждать ли магнитные бури в воскресенье?

Прогноз космической погоды: ждать ли магнитные бури в воскресенье?

Сегодняшний день, воскресенье, 13 февраля 2022 года, обещает быть спокойным в плане геомагнитной активности.

Рецепты

Как сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны лишь отдельные возмущенные периоды. Но их могут ощутить те, кто страдает метеозависимостью.

Между тем, специалисты американского Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center) назвали февраль 2022 года сложным месяцем для метеозависимых людей, поскольку в этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь эксперты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. А вот от кофе и алкоголя следует по возможности отказаться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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