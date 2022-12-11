Прогноз космической погоды: ждать ли магнитную бурю 11 декабря

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 11 декабря 2022 года, геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная – магнитных бурь не ожидается.

По прогнозам специалистов по космической погоде, декабрь этого года будет не так насыщен магнитными бурями, как ноябрь. В этом месяце можно не ожидать сильных «штормов». Но большинство бурь в декабре будут средней интенсивности.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, наиболее сильные возмущение геомагнитного поля ожидаются к середине и концу декабря. При этом перед самым Новым годом, как ожидается, ситуация стабилизируется.

Ближайшую магнитную бурю прогнозируют на 15-17 декабря. В такие дни следует больше прислушиваться к себе и своему самочувствию, стараться больше отдыхать и проводить время за любимыми делами. Также нужно максимально избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время). При возможности лучше добавить в вечернюю рутину прогулки в быстром или привычном темпе.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои. Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.