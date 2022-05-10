Прогноз космической погоды: ждать ли магнитную бурю 10 мая?

Ждать ли магнитную бурю сегодня, во вторник, 10 мая 2022 года? Ответ на этот вопрос «Одесской жизни» дал сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

По данным эксперта, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная – магнитных бурь не предвидится.

Между тем, ранее специалисты спрогнозировали в мае этого года пять магнитных бурь. Две из них уже прошли – они выпадали на 1-3 и 7-8 мая. Следующие три нам еще предстоит пережить, и некоторые будут затяжными.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.