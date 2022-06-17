Прогноз космической погоды: в пятницу обещают магнитную бурю

Сегодня, в пятницу, 17 июня 2022 года, по прогнозам специалистов, ожидается не совсем спокойный день: возможна магнитная буря, правда, не слишком интенсивная.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Между тем, по другим источникам, существенных магнитных бурь в пятницу, 17 июня, не ожидается, так как солнечная активность была на умеренном уровне.

Отметим, что до конца месяца нас ждет еще как минимум две магнитных бури, но они не будут слишком мощными.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить магнитную бурю, медики советуют:

людям с хроническими болезнями заранее запастись необходимыми медикаментами;

помнить о здоровом образе жизни: делать утреннюю зарядку, гулять на свежем воздухе,

полноценно отдыхать и спать ночью;

соблюдать правила здорового питания;

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.

не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки.