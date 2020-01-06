Прогноз космической погоды с 7 по 20 января

7-8, 11, 16, 18-20 января – ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
9-10, 12, 15, 17 января – вероятны отдельные возмущенные периоды.
13-14 января – прогнозируется повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Фазы луны
8-9 января – луна будет расти, находясь во второй фазе.
10 января – наступит полнолуние.
С 11 по 14 января – луна будет убывать, находясь в третьей фазе.
Автор – Михаил Рябов, старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины
Фото: cdn.spacetelescope.org
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