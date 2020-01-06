Прогноз космической погоды с 7 по 20 января

Традиционно в преддверии Нового года многие астрологи и маги дают прогнозы на год грядущий. Мы же решили оглянуться назад и выяснить, насколько оправдались предыдущие прогнозы. Для этого проанализируем астропрогноз-2019, который мы публиковали в прошлом году.

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