Прогноз космической погоды на воскресенье, 24 июля: будет ли магнитная буря?

Сегодня, в воскресенье, 24 июля 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается, информируют специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

При этом, как отмечается, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Ранее сообщалась, что самая сильная магнитная буря этого месяца продлится до 23 июля.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать возможных негативных последствий магнитных бурь необходимо вести здоровый образ жизни – достаточно спать и отдыхать, правильно питаться, не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетиками, чаще гулять на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.