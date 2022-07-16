Прогноз космической погоды на субботу, 16 июля: будет ли магнитный «шторм»

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических болезней. Каким же обещает быть в геомагнитном плане сегодняшний день?

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 16 июля 2022 года, возможны отдельные возмущенные периоды.

А по информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой.

Ранее специалисты предупреждали о четырехдневной магнитной буре, которая должна закончиться 16 июля.

Следующий период геомагнитной активности ожидается 20-23 июля.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.