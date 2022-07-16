Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды на субботу, 16 июля: будет ли магнитный «шторм»

Прогноз космической погоды на субботу, 16 июля: будет ли магнитный «шторм»

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических болезней.
Каким же обещает быть в геомагнитном плане сегодняшний день?

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 16 июля 2022 года, возможны отдельные возмущенные периоды.

А по информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой.

Ранее специалисты предупреждали о четырехдневной магнитной буре, которая должна закончиться 16 июля.

Следующий период геомагнитной активности ожидается 20-23 июля.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить