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Прогноз космической погоды на сегодня

Прогноз космической погоды на сегодня

Сегодня, 11 ноября, обещают спокойную геомагнитную обстановку.

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По данным сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, в четверг, 11 ноября 2021 года, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Это значит, что обойдётся без магнитных бурь.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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