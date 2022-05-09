Прогноз космической погоды на 9 мая: будет магнитная буря

Ждать ли сегодня, в воскресенье, 8 мая, магнитную бурю? Знать ответ на этот вопрос немаловажно, ведь из-за войны мы уже третий месяц живем в состоянии хронического стресса, и чтобы выжить, нам необходимо подготовить организм и мобилизовать все его ресурсы.

Сегодня, когда из-за войны украинцы пребывают в состоянии стресса, очень важно знать, какие дни могут быть неблагоприятными и в плане космической погоды. И в этом читателям «Одесской жизни» может помочь прогноз, который подготовил сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

Уже третий месяц украинцы живут в условиях войны и военного положения, из-за чего пребывают в состоянии хронического стресса, так как постоянно боятся как за свои жизни, так и за своих родных и близких. И в эти тяжелые дни немаловажно знать, когда будут очередные магнитные бури, чтобы подготовить организм и мобилизовать все его ресурсы для того чтобы выжить в столь непростое время.

«Одесская жизнь» снова будет информировать своих читателей о благоприятной и не очень космической погоде. Итак, чего ждать от сегодняшнего дня?

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