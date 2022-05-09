Прогноз космической погоды на 9 мая: будет магнитная буря

Сегодняшний день, 9 мая, обещает быть неспокойным в геомагнитном плане: по прогнозам специалистов, ожидается магнитная буря, и к ней следует быть готовыми.
Как проинформировал сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.
Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. А вот от кофе и алкоголя желательно отказаться.