Прогноз космической погоды на 9 августа: магнитная буря или спокойствие?

В нынешнее непростое время очень важно сохранять хорошее самочувствие и заботиться о своем здоровье. И поэтому важно знать, когда следует ожидать магнитные бури, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию. Каким же обещает быть сегодняшний вторник, 9 августа 2022 года?

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 9 августа, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Между тем, в августе нас ждет еще несколько магнитных бурь разной интенсивности. Одну из самых мощных прогнозируют на период с 16 по 22 августа с пиком 20 августа.

По мнению ученых, магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья – головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые и метеозависимые люди, а также беременные женщины.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь называют здоровый сон и полноценный отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая.