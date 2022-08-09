Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды на 9 августа: магнитная буря или спокойствие?

Прогноз космической погоды на 9 августа: магнитная буря или спокойствие?

В нынешнее непростое время очень важно сохранять хорошее самочувствие и заботиться о своем здоровье. И поэтому важно знать, когда следует ожидать магнитные бури, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию.
Каким же обещает быть сегодняшний вторник, 9 августа 2022 года?

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 9 августа, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Между тем, в августе нас ждет еще несколько магнитных бурь разной интенсивности. Одну из самых мощных прогнозируют на период с 16 по 22 августа с пиком 20 августа.

По мнению ученых, магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья – головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые и метеозависимые люди, а также беременные женщины.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь называют здоровый сон и полноценный отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить