Прогноз космической погоды на 6 июня: будут ли магнитные бури?

По прогнозам ученых, первая декада июня будет очень спокойной – геомагнитные колебания не будут мощными. Каким же будет понедельник, 6 июня 2022?

По информации старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня, 6 июня, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Напомним, в июне нас ждут четыре магнитных бури, большая часть которых будут достаточно слабыми. А в середине месяца начнется мощнейшая вспышка на Солнце.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.