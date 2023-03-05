Прогноз космической погоды на 5 марта: грядет сильная магнитная буря

Магнитные бури на Земле не редкость. Особенно сейчас, когда Солнце идет к своему максимальному уровню активности. Вот и сегодня, в воскресенье, 5 марта 2023 года, Землю накроет магнитная буря средней силы, которая, вполне вероятно, перерастет в мощный шторм на следующий день, 6 марта.

По прогнозам специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они способны повлиять на работу систем связи, вызвать технические сбои.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах, могут обостриться хронические болезни.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период должны быть метеочувствительные люди и обладатели хронических заболеваний.

Как защититься от магнитной бури

Чтобы свести к минимуму влияние магнитной бури на организм:

ешьте меньше фастфуда, жирной, жареной, соленой и острой пищи, откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

делайте зарядку или хотя бы больше ходите пешком;

регулярно проветривайте помещение;

исключите из жизни главные источники стресса;

ложитесь спать в одно и то же время.