Прогноз космической погоды на 5 июня: ждать ли магнитной бури?

По прогнозам ученых, первая декада июня будет очень спокойной – геомагнитные колебания не будут мощными. Каким же будет воскресенье, 5 июня 2022?

По информации старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня, 5 июня, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Напомним, в июне нас ждут четыре магнитных бури, большая часть которых будут достаточно слабыми. А в середине месяца начнется мощнейшая вспышка на Солнце.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заблаговременно приобрести необходимые лекарства.