Прогноз космической погоды на 31 декабря: будут ли сегодня магнитные бури

Магнитные бури: предварительный прогноз

Отметим, ранее на 30-31 декабря прогнозировали слабую магнитную бурю. Но напомним, поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться. И поэтому людям метеозависимым и обладателям хронических заболеваний, то есть тем, кто наиболее подвержен негативному влиянию геомагнитных штормов, желательно следить за ежедневными прогнозами.

Также отметим, что, по предварительным прогнозам ученых, январь 2024 года, скорее всего, не будет огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями. Особо серьезных вспышек на Солнце пока не предвидится, а геомагнитные колебания если и возможны, то будут весьма незначительными.

Почему случаются магнитные бури

Любые геомагнитные возмущения, которые происходят на Земле, напрямую зависят от процессов, происходящих в это время на Солнце. Во время солнечных вспышек в космос попадают частицы плазмы, которые на огромной скорости несутся к планетам солнечной системы. И когда эти частицы достигают атмосферы нашей планеты, они становятся причиной геомагнитных колебаний Земли.

Как защититься от магнитных бурь

Реакциями организма на магнитные колебания могут стать головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. В то же время, как уверяют некоторые эксперты, к магнитным бурям чувствительны лишь 10% от всего населения земного шара.

Как правило, медики обычно дают общие рекомендации и советуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, следить за своим здоровьем, полноценно высыпаться. А также:

полноценно и регулярно питаться;

пить достаточно воды и травяного чая;

уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки;

чаще гулять на свежем воздухе;

ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения;

принимать утром контрастный душ и по возможности делать зарядку;

чаще проветривать помещение;

по вечерам стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами;

при необходимости – обращаться за врачебной помощью.