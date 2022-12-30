Прогноз космической погоды на 30 декабря: будут ли магнитные бури?

30 декабря, в пятницу, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Это означает, что магнитных бурь не будет.
По информации старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, 28 октября ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.