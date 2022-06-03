Прогноз космической погоды на 3 июня: ждать ли магнитную бурю

В нынешнее непростое время очень важно заботиться о своем здоровье, так как именно сейчас нам нужно очень много сил. А зная прогноз магнитных бурь, можно заранее подготовить организм к неблагоприятной обстановке.

Сегодня, в пятницу, 3 июня 2022 года, серьезных геомагнитных катаклизмов не ожидается.

Как сообщил старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной.

Однако стоит напомнить, что, по прогнозам ученых, в июне 2022 года ожидаются четыре магнитных бури, большая часть которых будут слабыми. Кроме того, в середине месяца специалисты прогнозируют мощнейшую вспышку на Солнце.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Они могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, боли в спине и мышцах, слабость. Также в эти дни может повыситься артериальное давление, возможны бессонница и обострение хронических заболеваний.

Между тем, у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.