Прогноз космической погоды на 28 октября: будут ли магнитные бури?

Магнитные бури 27 октября: Землю накроет мощный шторм В октябре этого года было несколько магнитных бурь средней и низкой интенсивности. А конец месяца, как ожидается, еще поразит мощным всплеском магнитной активности. По прогнозам, с 27 по 30 октября Землю накроет длительная и довольно сильная магнитная буря. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: «заштормит» ли 26 октября? Сегодня, в среду, 26 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, отмечают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: ждать ли бурю 25 октября и каким будет ноябрь? Накануне Землю снова накрывала небольшая магнитная буря. Да и конец октября обещает быть не самым спокойным: нас ждет еще одна сильная магнитная буря. А вот день сегодняшний, вторник, 25 октября 2022 года, должен порадовать метеозависимых людей. Так, по крайней мере, уверяют специалисты по космической погоде. ПОДРОБНЕЕ