Прогноз космической погоды на 18 января: грядет магнитный шторм?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 18 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.
В то же время, как сообщают в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
Напомним, первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В то же время геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному: у кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.
Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- раздражительность и подавленное настроение;
- повышение или снижение давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия и тревога;
- беспричинная депрессия;
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:
- вести здоровый образ жизни и правильно питаться;
- полноценно отдыхать и спать;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
- отказаться от кофе и алкоголя;
- стараться избегать стресса;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.