Прогноз космической погоды на 18 января: грядет магнитный шторм?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 18 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

В то же время, как сообщают в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Напомним, первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В то же время геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному: у кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или снижение давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия и тревога;

беспричинная депрессия;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

вести здоровый образ жизни и правильно питаться;

полноценно отдыхать и спать;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

отказаться от кофе и алкоголя;

стараться избегать стресса;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.