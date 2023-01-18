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Прогноз космической погоды на 18 января: грядет магнитный шторм?

Прогноз космической погоды на 18 января: грядет магнитный шторм?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 18 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

В то же время, как сообщают в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Напомним, первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В то же время геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать ухудшение самочувствия. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному: у кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или снижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • беспричинная депрессия;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

  • вести здоровый образ жизни и правильно питаться;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • отказаться от кофе и алкоголя;
  • стараться избегать стресса;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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