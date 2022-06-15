Прогноз космической погоды на 15 июня: в среду «заштормит»?

Первая половина июня в этом году была достаточно спокойной в плане геомагнитной активности, и магнитные бури если и были, то весьма слабыми. А вот прогноз специалистов на вторую половину месяца не столь утешителен: в ближайшие дни ожидается мощная вспышка на Солнце, что может сказаться и на нашем самочувствии. А зная прогноз магнитных бурь, можно заранее подготовить свой организм к неблагоприятному воздействию.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 15 июня 2022 года, возможны отдельные возмущенные периоды.

Между тем, ранее сообщалось, что 15-17 июня Землю накроет сильнейшая магнитная буря с пиком 16 июня.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Во время магнитной бури могут возникать:

головные боли, головокружение;

тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;

слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;

агрессия, раздражительность, апатия;

повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;

обострение хронических болезней;

ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Как пережить благополучно неблагоприятные дни?

спать не менее 7-9 часов в сутки;

соблюдать режим дня;

больше гулять пешком;

отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;

пить много воды, травяного чая;

принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;

не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;

всегда иметь под рукой необходимые медикаменты.