Прогноз космической погоды на 15 июня: в среду «заштормит»?

Первая половина июня в этом году была достаточно спокойной в плане геомагнитной активности, и магнитные бури если и были, то весьма слабыми. А вот прогноз специалистов на вторую половину месяца не столь утешителен: в ближайшие дни ожидается мощная вспышка на Солнце, что может сказаться и на нашем самочувствии. А зная прогноз магнитных бурь, можно заранее подготовить свой организм к неблагоприятному воздействию.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 15 июня 2022 года, возможны отдельные возмущенные периоды.
Между тем, ранее сообщалось, что 15-17 июня Землю накроет сильнейшая магнитная буря с пиком 16 июня.
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Во время магнитной бури могут возникать:
- головные боли, головокружение;
- тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
- слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;
- агрессия, раздражительность, апатия;
- повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;
- обострение хронических болезней;
- ломота в костях, боль в местах прежних переломов.
Как пережить благополучно неблагоприятные дни?
- спать не менее 7-9 часов в сутки;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять пешком;
- отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
- пить много воды, травяного чая;
- принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
- не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
- всегда иметь под рукой необходимые медикаменты.