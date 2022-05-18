Прогноз космической погоды: какой будет магнитная буря 18 мая?

Уже третий месяц Украина воюет с рашистскими агрессорами, вероломно вторгшимися на нашу территорию. Враг разрушает наши города, убивает людей, калечит их психику. И в дни хронического стресса, связанного с войной, важно знать, когда будут очередные магнитные бури, чтобы мобилизовать все ресурсы своего организма. Чего же ждать от среды, 18 мая 2022 года?

По прогнозу старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, магнитная буря сегодня будет, но, к счастью, не слишком интенсивная: возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

В этот день люди, чувствительные к геомагнитной обстановке, могут ощущать головные боли, тошноту, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонницу, обострение хронических заболеваний.

А для тех, кто ранее не чувствовал на себе воздействие магнитных бурь, космический «шторм» может пройти незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь специалисты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, необходимо чаще гулять пешком на свежем воздухе, пить много воды, снизить физические и психологические нагрузки.