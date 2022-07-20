Прогноз космической погоды: когда ждать самую сильную магнитную бурю июля?

Сегодня, 20 июля 2022 года, Землю накроет третья магнитная буря июля 2022 года. Предположительно, она продлится четыре дня и будет самой мощной магнитной бурей этого месяца. Насколько сильное влияние она может оказать на наше самочувствие?

По прогнозам, самая сильная магнитная буря этого месяца продлится с 20 по 24 июля, а ее пик придется на четверг, 21 июля.

Как сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 20 июля 2022 года, будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Отметим, что эта магнитная буря может оказать негативное влияние не только на метеозависимых, но и вполне здоровых людей. Но наиболее подвержены мощным геомагнитным колебаниям пожилые люди, беременные женщины (особенно те, у кого отмечается повышенное артериальное давление), а также те, кто страдает от хронических болезней, особенно от гипертонии и болезней сердца и сосудов.

Во время магнитной бури могут наблюдаться такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боли в спине;

бессонница или наоборот – повышенная сонливость.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Как избежать негативного влияния магнитной бури на организм?

исключить из рациона алкогольные напитки, уменьшить употребление кофе;

пить больше воды или травяного чая;

соблюдать правила здорового питания, отдавая предпочтение тушеной или запеченной пище;

чаще бывать на свежем воздухе, но при этом меньше времени проводить на солнце;

не пренебрегать полноценным отдыхом и сном.