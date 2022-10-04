Прогноз космической погоды: каким будет вторник 4 октября

Как прогнозируют метеорологи, октябрь этого года будет намного спокойнее сентября – во всяком случае, геомагнитных штормов ожидается в разы меньше. Тем не менее, метеозависимым людям, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний, расслабляться не стоит: сегодня Землю накроет магнитная буря, правда будет она достаточно умеренной.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, во вторник, 4 октября 2022 года, возможны периоды штормовой космической погоды.

Ранее сообщалось, что самый неблагоприятный период выпадает на начало и конец октября, а середина месяца будет относительно спокойной.

Стоит отметить, что магнитные бури могут ухудшить состояние людей с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и поэтому им всегда необходимо иметь под рукой необходимые медикаменты.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются волны солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле земли.

Считается, что практически все живые организмы на планете испытывают влияние магнитных бурь. У некоторых он может выражаться незначительной головной болью, а у других самочувствие в это время резко ухудшается, могут быть физические или психические расстройства. Осенью влияние солнца на организм ощущается наиболее сильно, ведь его стрессоустойчивость низкая.

Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь на организм, необходимо:

соблюдать режим сна и отдыха;

есть полезную пищу;

не злоупотреблять алкоголем;

не сидеть до утра в гаджетах;

дозировать получаемую информацию;

не забывать о физических упражнениях.