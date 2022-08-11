Прогноз космической погоды: каким будет четверг 11 августа?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои. Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. А в наше непростое время знать прогноз магнитных бурь особенно важно, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии. Ждать ли магнитной бури сегодня, в четверг, 11 августа 2022 года?

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

А вот по данным сайта meteoprog.ua, существенных магнитных бурь 11 августа не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. А единственная вспышка на Солнце, которая произошла за прошедшие сутки, не окажет влияния на Землю.

Как сообщалось, одну из самых мощных магнитных бурь этого месяца ожидают ориентировочно с 16 по 22 августа.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

проверить наличие в домашней аптечке лекарств от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и достаточно спать;

пить негазированную воду, травяной чай и хотя бы на время отказаться от кофе и алкоголя.