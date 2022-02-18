Прогноз космической погоды: быть ли магнитной буре 18 февраля?

Сегодняшний день, пятница, 18 февраля 2022 года, обещает быть относительно спокойным в плане геомагнитной активности. Возможны лишь отдельные возмущенные периоды.
Об этом сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.
Между тем, метеозависимым людям следует обратить внимание на свое самочувствие.
Ранее специалисты американского Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center) назвали февраль 2022 года сложным месяцем для метеозависимых людей, поскольку в этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце.
По данным экспертов, сильная магнитная буря возможна в конце месяца.
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