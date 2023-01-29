Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 29 января?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 29 января 2023 года, геомагнитная обстановка обещает быть спокойной – магнитных бурь не ожидается.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, отмечает в свою очередь сайт meteoprog.com.

По прогнозам, в январе сильных магнитных бурь уже не будет. А вот в начале февраля нас ждет несколько достаточно мощных геомагнитных всплесков. Предварительно, первая такая буря ожидается 5 февраля.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. В то же время на каждого человека магнитные бури влияют по-разному: у кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то могут обостриться хронические болезни.

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо воздержаться от употребления содержащих кофеин чая или кофе, заменив их травяными чаями либо настойками.

Кроме того, необходимо заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

Также не следует забывать о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания, полноценно отдыхать и спать ночью, по возможности избегать физических нагрузок и стрессов.