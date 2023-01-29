Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 29 января?

Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 29 января?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 29 января 2023 года, геомагнитная обстановка обещает быть спокойной – магнитных бурь не ожидается.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, отмечает в свою очередь сайт meteoprog.com.

По прогнозам, в январе сильных магнитных бурь уже не будет. А вот в начале февраля нас ждет несколько достаточно мощных геомагнитных всплесков. Предварительно, первая такая буря ожидается 5 февраля.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. В то же время на каждого человека магнитные бури влияют по-разному: у кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то могут обостриться хронические болезни.

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо воздержаться от употребления содержащих кофеин чая или кофе, заменив их травяными чаями либо настойками.

Кроме того, необходимо заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

Также не следует забывать о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания, полноценно отдыхать и спать ночью, по возможности избегать физических нагрузок и стрессов.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить