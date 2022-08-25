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Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 25 августа?

Прогноз космической погоды: будут ли магнитные бури 25 августа?

Август 2022 года выдался довольно богатым на геомагнитные колебания и магнитные бури. И конец месяца, как ожидается, может быть неспокойным… А будет ли «штормить» сегодня, в четверг, 25 августа?

По информации, Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка 25 августа будет спокойная.

Американские ученые также уверены, что магнитные бури сегодня нам не грозят. Да и Солнце сильно активным в последние сутки не было.

Напомним, что самая мощная буря августа уже позади, тем не менее, до конца месяца еще может «заштормить», ориентировочно, это произойдет 29 августа.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и так далее.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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